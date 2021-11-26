Москва, 26 ноября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Москве с начала работы нового сервиса «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru от горожан уже принято 1750 заявок, сообщается на портале мэра столицы.

(сс) london road Старые холодильники

Новый сервис позволяет вывезти крупногабаритные вещи бесплатно. Больше всего от москвичей принято заявок с просьбой вывезти старую бытовую технику — старые стиральные машины, холодильники, газовые и электрические плиты.

Востребованной оказалась услуга по утилизации посудомоечных машин, чугунных ванн, железных дверей и аккумуляторов. У жителей Москвы есть возможность указать в одной заявке несколько предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, новый сервис «Вывоз ненужных вещей» заработал на портале правительства Москвы (mos.ru) 26 октября 2021 года.

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