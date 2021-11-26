Тбилиси, 26 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 26 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 07:21 по тбилисскому времени (06:21 мск). Эпицентр находился в восьми километрах от села Мамишлари и в 19 километрах от Дманиси. Гипоцентр находился на глубине 13 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Грузии в 2021 году участились случаи землетрясения. Чаще всего они происходят в Квемо-Картли. Последнее землетрясение возле Дманиси было зафиксировано 21 ноября.