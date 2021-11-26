Оренбург, 26 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области в очередной раз подорожал бензин. Стоимость топлива на АЗС выросла в среднем на 0,4% (от 48,25 до 48,43 рубля). Об этом сообщает Оренбургстат.

Nikatv.ru На АЗС

Увеличились цена на все виды автомобильного топлива. Больше всего вырос ценник на дизтопливо — на 0,8% (с 50,62 до 51 рубля).

Так называемый народный бензин (марки АИ-92) подорожал на 0,6%. Сейчас литр этого топлива 45,95 рублей, ранее стоимость составляла 45,69 рубля.

Литр бензина АИ-95 стоит 49,58 рубля (рост — 0,2%), АИ-98 — 56,04 рубля (рост — 0,1%).

Напомним, практически весь октябрь в регионе происходило повышение розничных цен на бензин.