Чебоксары, 26 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кузбассе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта

Телеграмма со словами поддержки направлены губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву. Олег Николаев сообщил, что «Чувашия скорбит» в связи с аварией на шахте «Листвяжная».

"От лица народа республики выражаю глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших и лично вам. Прошу передать пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, желаю в эти тяжелые дни мужества и стойкости», — отмечается в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Кемеровской области на шахте «Листвяжная» произошёл взрыв. Погибли 52 человека, в том числе 46 шахтёров и шесть спасателей, в больницах остаются около 50 человек. 26 ноября в регионе объявлен траур.