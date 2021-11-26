Самара, 26 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Подарок для новорожденных в Самарской области теперь будут получать и те семьи, в которых даже один супруг зарегистрирован в регионе. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Подарок

Сообщается, что на встрече главы области Дмитрия Азарова с участницами областного форума «Женщина в современном мире: семья, карьера, успех» в Самаре была рассмотрена и региональная мера поддержки — подарок для новорожденного.

«К сожалению, этой мерой поддержки не могут воспользоваться те мамы, которые не зарегистрированы на территории региона, при этом их супруги имеют регистрацию», — приводит пресс-служба слова заместителя директора областной общественной организации поддержки семьи Самарской области «Родные люди» Марии Журбы, которая предложила расширить круг получателей этой областной меры поддержки.

Отмечается, что глава региона Дмитрий Азаров одобрил данное предложение.

«Теперь подарок для новорожденных будут получать и те семьи, в которых даже один супруг зарегистрирован в Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Азаров поблагодарил женщин, которые помогли сформировать подарок.

«И я рад, что в нем представлена продукция самарских предприятий. Мне часто присылают в соцсетях слова о том, что все содержимое подарка очень качественно, очень необходимо», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области предложили выдавать деньги малообеспеченным на продукты.