Кызыл, 26 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. На территории Тувы объявлено штормовое предупреждение об опасных явлениях погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, днём 26 и ночью 27 ноября здесь ожидается сильный снег.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

Кроме того, прогнозируется очень сильный северо-западный ветер, порывами до 15−20, местами до 25 метров в секунду, метель. На дорогах сильная гололедица.

В связи с этим жителям рекомендовано воздержаться от дальних поездок, либо взять с собой дополнительные тёплые вещи.

«Следите за временем пребывания на улице детей и пожилых людей, существует риск обморожений и получения травм при гололёде. Заблаговременно проверьте работоспособность печей отопления», — отметили в ведомстве.