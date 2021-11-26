Ташкент, 26 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. АО Uzbekistan Airports создает региональную дочернюю авиакомпанию Silk Avia, новый авиаперевозчик планирует начать полеты уже в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

(сс) ThePixelman Самолет

«Создание региональной авиакомпании важно для стимулирования деловой активности в Узбекистане и создания условий для развития внутреннего туризма, что, в свою очередь скажется на повышении коэффициента авиационной подвижности населения, показывающего среднее количество перелетов одного жителя страны», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что целью создания на рынке новой авиакомпании является обеспечение для жителей страны доступных цен на внутренние авиаперевозки.

«До недавнего времени было большой проблемой отсутствие прямых рейсов, связывающих города Узбекистана. Чтобы из Самарканда добраться до Хорезма, пассажирам приходилось лететь через Ташкент. Наша задача организовать внутренние перевозки не только по принципу point to hub (из столицы в регионы), но и по модели point to point (между регионами). В планах — развитие до 40 маршрутов и покупка региональных самолётов с пассажиро-вместимостью до 70 человек», — отметила председатель правления АО Uzbekistan Airports Рано Джураева.

По ее словам, тарифы будут сопоставимы с железнодорожными, что «благотворно скажется и на развитии внутреннего туризма, и на конечной стоимости авиабилетов для потребителя».