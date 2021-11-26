Москва, 26 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Биткоин, Tether и Litecoin являются самыми популярными криптовалютами в России, говорится в исследовании компании Brand Analytics.

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Так, эксперты компании проанализировали более 2,4 млрд публичных сообщений, в которых содержатся свыше 46,7 млрд слов, опубликованных в медиа с 1 по 31 октября 2021 года.

«Самой популярной криптовалютой в октябре стал биткоин (BTC) — русскоязычные пользователи упомянули его в 4,4 млн сообщений. У «битка» год прошел в ралли — еще летом стоимость одного «битка» равнялась $30 тыс., а в октябре цена обновила исторический максимум в $69 тыс.», — цитирует РИА Новости выдержки из документа.

Вторую позицию получил привязанный к доллару стейблкоин Tether. «Подкрепляемая долларом» криптовалюта получила 855 тыс. упоминаний за месяц. Замкнул тройку оказался Litecoin, который упоминался 424 тыс. раз.