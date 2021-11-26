Ташкент, , 09:14 — REGNUM Азиатский банк развития (АБР) одобрил Узбекистану кредит в размере 161 млн долларов для помощи в разработке интегрированной системы управления сточными водами в Ташкентской области. Об этом 26 ноября сообщает Газета. уз

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

По последним данным, менее 20% населения столичного региона подключено к канализационным системам, а в городских районах система канализации не расширялась с 1991 года.

«В рамках проекта, поддерживаемого АБР, будут обновлены централизованные городские системы сточных вод в Ахангаране, Алмалыке, Ангрене, Бекабаде, Чирчике, Янгиюле и Чиназе», — говорится в публикации издания.

Кроме того, планируется установка септиков и обеспечение доступом к децентрализованным системам канализации для 136 тысяч человек в 70 сельских населённых пунктах в Чиназском, Янгиюльском и Зангиатинском районах.

«Проект позволит внедрить «умные» механизмы управления водоснабжением и канализацией, которые включают цифровые технологии, такие как искусственный интеллект, удалённые датчики и аналитику», — цитирует издание специалиста АБР по городскому развитию Чон Хо Кима.

Отмечается, что АБР также будет управлять грантом на оказание технической помощи в 800 тысяч долларов для реализации институциональных реформ.