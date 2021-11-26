Вашингтон, , 09:13 — REGNUM После того, как будет введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», ежегодная прибыль, которую Украина получает от транзита российского газа, уменьшится более чем на $1 млрд. Об этом говорится в ранее обнародованном докладе Международного валютного фонда (МВФ).

«Северный поток — 2» Nord-stream2.com

В документе указывается, что на протяжении последних пяти лет украинская сторона получала от транзита газа из России «в среднем чуть более $2,5 млрд в год».

«В 2021 году плата за транзит, как ожидается, будет примерно на 40% ниже, чем в предыдущие годы. После ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» объем газа, проходящего через Украину, может еще больше уменьшиться, при этом доходы Украины от транзита прогнозируются в среднем на уровне $1,2 млрд в год (до 2024 года, в котором закончится действие нынешнего контракта о транзите российского газа)», — отмечается в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кандидат на пост министра экономики Германии и сопредседатель немецкой партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек считает, что газопровод «Северный поток — 2» не является «чисто коммерческим проектом».