Улан-Удэ, , 09:13 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержан 35-летний местный житель, оборудовавший нарколабораторию в арендованном доме. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Улан-удэнец организовал дома нарколабораторию Цитата из видео МВД Бурятии

По данным ведомства, в квартире он изготавливал синтетические наркотики, а также выращивал наркосодержащие растения методом гидропоники. В ходе обыска у него были найдены запрещённые вещества в крупном размере, а также стеклянные банки и колбы, весы, а также поддельный паспорт.

«Результаты исследования, проведенного в экспертно-криминалистическом центре регионального МВД, показали, что изъятое около полутора килограммов наркотических средств», — отметили в ведомстве.

Сбыт произведённой продукции был организован при помощи «закладок». По факту происшествия возбуждён ряд уголовных дел по нескольким статьям. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.