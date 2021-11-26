26 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Наталья Стрельцова, , 13:21 — REGNUM Район Ивановское расположен в Восточном административном округе города Москвы, район вытянулся вдоль Московской кольцевой автодороги. С Запада на Восток через район проходит одна из основных магистралей столицы — шоссе Энтузиастов, бывшая Владимирская дорога. Здесь же на пересечении МКАД и шоссе Энтузиастов находится нулевой километр. Площадь района составляет 1150 гектаров, а численность населения около 127,5 тысячи человек. Ближайшие станции метро: «Новогиреево», «Измайловская» и «Первомайская». Автобусы и троллейбусы ходят регулярно. В районе проживает много пенсионеров и мало молодежи. Крупных торговых и бизнес-центров, промышленных предприятий в Ивановском не имеется, он считается тихим спальным районом на востоке Москвы.

Москва. Ивановское Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Москва. Ивановское Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Москва. Ивановское Наталья Стрельцова © ИА REGNUM МКАД. Москва. Ивановское Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Переход через МКАД Реутов и Ивановское Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Первое упоминание о селе Ивановское относится к XVI веку, ко временам Ивана Грозного. Ходит легенда, что название села относится к раннему владельцу, носившему имя Иван. Вероятнее всего, им был Иван Реут, живший в первые десятилетия XVI века. Свое прозвище он получил за громкий, зычный голос — «реут» означает «крикун». За деревней закрепилось прозвище (Реутово), а за селом — имя (Ивановское).

Москва. Ивановское Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Москва. Ивановское Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ивановское сильно пострадало в начале XVI века, в период Смуты, оно было сильно разрушено. Но возродилось, когда вошло в состав Измайловской государевой вотчины, которой владели цари династии Романовых. В Ивановском в разное время были посажены плодовые сады, располагались опытные поля, аптекарские огороды и было выкопано 40 прудов для хозяйственных нужд и разведения рыбы.

Храм рождества Иоанна Предтечи в Ивановском Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Москва. Ивановское Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Храм рождества Иоанна Предтечи в Ивановском Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Храм рождества Иоанна Предтечи в Ивановском Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ограда. Храм рождества Иоанна Предтечи в Ивановском Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

А в XVIII веке вместо деревянной церкви возвели каменную церковь Рождества Иоанна Предтечи. Она построена в стиле раннего классицизма. Ее освятили в 1801 году. Церковь имеет приделы Василия Великого и Георгия Победоносца. К XIX веку село Ивановское находилось на окраине обширного луга — части регулярного парка усадьбы Кусково, принадлежавшей графам Шереметьевым. В 1812 году в окрестных селах хозяйничали французы, так как Ивановское оказалось в зоне боевых действий.

Москва. Ивановское Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

У пруда в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дорожка вдоль пруда в Ивановском Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гаражный кооператив в Ивановском Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Гаражный кооператив в Ивановском Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

После отмены крепостного права Ивановское вошло в Пехорскую волость Московского уезда. В 1869 году среди местных достопримечательностей перепись отметила 4 лавки, 2 питейных дома, 4 трактира и ткацкую фабрику, к югу располагался свечной завод. В 60-е годы 19-го века севернее петлявшей Старой Владимирской дороги проложили Владимирское шоссе, которое с 1919 года называется шоссе Энтузиастов «в память революционеров — энтузиастов, осужденных царизмом на каторгу и направлявшихся по этому тракту в Сибирь». Ивановское оказалось в черте Москвы, новые границы которой были определены Московской кольцевой автодорогой. В 1971 году началось массовое жилищное строительство. Деревянные дома сносили, и переселяли жителей в новые построенные столичные районы. Яблоневые сады и вишни при строительстве снесли.

Москва. Ивановское. Магазины Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пешеходный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прогулка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Москва. Ивановское Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Остановка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM РГСУ. Москва. Ивановское Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На территории района Ивановское находится Ивановский, Терлецкий, Измайловский лесопарки и Лебедянские пруды.

Москва. Ивановское Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Остановка. Москва. Ивановское Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лесопарк Ивановский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лесопарк Ивановский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Лесопарк Ивановский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вход в Ивановский лесопарк со стороны Свободного проспекта украшен арками. Его площадь составляет 9,9 гектара. Парк благоустроен велодорожками протяженностью 1,5 километра, имеется деревянный настил над затопляемыми в дождливую погоду участками, при этом он не мешает росту травы в теплое время года. В парке можно отдохнуть в условиях лесной среды. Здесь установлены большие садовые качели и организованы детские площадки для дошкольников и школьников, тренажерная зона, площадка для воркаута, а также теннисные столы, площадки для баскетбола и для хоккея. Спортом могут заниматься все желающие, включая пожилых людей и маломобильных граждан. Последние изменения проводились в рамках программы создания комфортной городской среды «Мой район» в 2019 году.

Качели в лесопарке Ивановский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лесопарк Ивановский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лесопарк Ивановский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Лесопарк Ивановский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лесопарк Терлецкий Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Терлецкий лесопарк, еще его называют зоной отдыха «Терлецкая дубрава» — это уникальная природная территория с системой искусственных прудов площадью 141,5 га. Парк является памятником садово-паркового искусства и особо охраняемой природной территорией, имеющей природоохранное значение как особо ценный для города природный комплекс и памятник отечественной истории и культуры.

Лесопарк Терлецкий Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лесопарк Терлецкий. Пруд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лесопарк Терлецкий Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Скульптура Салавата Щербакова «Военный инструктор с собакой» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Терлецкий лесопарк исторически связан с селом Гиреево, известным еще в ХVI веке. Само слово «Гиреево» связывают с татарским ханом Гиреем, перешедшим на службу к русским царям. Усадьба «Старое Гиреево» принадлежала и боярам Шереметьевым, и князьям Голицыным, и дворянину Дмитрию Столыпину. Работы по благоустройству прудов начались в 1793 году. В парке пять старинных прудов общей площадью более 10 гектаров. Особой ценностью бывших усадебных земель являются лесные массивы. Есть участки, где сохранились деревья возрастом более 170 лет.

Москва. Ивановское Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Москва. Ивановское. Пруд во дворе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Измайловский лесопарк — крупнейший природно-исторический парк площадью 1608 гектаров. Он считается самым крупным из городских парков в Европе. В 1988 году ему присвоили статус особо охраняемой природной территории. Основная часть зеленого массива расположена на территории района Измайлово, с Ивановским граничит на северо-западе. Измайловский и Терлецкий парки разделяет шоссе Энтузиастов.

Малые архитектурные формы в Ивановском Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Малые архитектурные формы в Ивановском Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Малые архитектурные формы в Ивановском Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Детская площадка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лебедянский пруд расположен в восточной части Измайловского парка и занимает территорию около 11,5 гектаров, своей формой повторяет плавный поворот реки Серебрянки. Входит в каскад из 13 прудов, соединенных протоками. Лебедянский пруд редко используется для купания. Большое количество прудов сохранилось в Ивановском районе до сих пор.