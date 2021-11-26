Владикавказ, 26 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Пересечение российско-грузинской границы в районе пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс» находится под запретом для грузовых автомашин с вечера 25 ноября. Проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге стал невозможен из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Alexxx1979 Военно-Грузинская дорога

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 22:15 25 ноября 2021 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

В настоящее время проезд через границу в сторону Грузии разрешен лишь легковому транспорту. Напомним, Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным путем, связывающим Россию со странами Закавказья.