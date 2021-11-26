Тбилиси, 26 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассчитывает, что 29 ноября его доставят в Тбилисский городской суд. Сообщение об этом было размещено на его странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Прошу 29-го собраться у суда на намеченный «судебный» процесс. Это будет первая возможность прямого обращения за последние два месяца», — написал экс-президент.

Он назвал предстоящее судебное заседание «фарсом», но заявил, что это можно использовать для встреч с общественностью. Также Саакашвили призвал сторонников провести «всеобщую национальную акцию» в декабре.

Напомним, Саакашвили ранее был заочно приговорён к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. В настоящее время идут судебные процессы ещё по двум делам: о жёстком разгоне митинга оппозиции и растрате бюджетных средств. В ноябре прошли два судебных заседания, но Пенитенциарная служба оба раза отказалась доставить в суд экс-президента. Сам он заявляет о желании выступить на заседании.