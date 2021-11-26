Ташкент, , 09:11 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования главе РФ Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом 26 ноября сообщает Подробно. уз со ссылкой на пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

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«Глава нашего государства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении Асадова.

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление, на момент задымления в шахте находились 285 человек, 239 из них удалось вывести на поверхность.