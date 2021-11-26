Сеул, 26 ноября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 26 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force Американские и южнокорейские военнослужащие. Йонгсан, Южная Корея

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По их словам, коронавирус выявлен у девятнадцати человек.

Известно, что восемнадцать военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 554.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2264.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3901 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 432 901.

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