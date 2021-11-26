Орск, Оренбургская область, , 09:08 — REGNUM В Оренбургской области осуждена многодетная мать, имеющая долг по алиментам в размере 2 млн рулей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Суд Sledcom.ru

38-летняя жительница Орска является матерью трех детей. В нарушение судебного решения женщина игнорировала выплату алиментов на содержание своих детей. В результате образовалась общая задолженность в сумме около 2 млн рублей.

Суд назначил орчанке наказание в виде шести месяцев и 30 дней лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.