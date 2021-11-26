Киев, 26 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Монументальную скульптуру «Родина-мать» на Печерских холмах в Киеве следует превратить в статую архистратига Михаила, небесного покровителя украинской столицы. Об этом говорится в петиции, опубликованной на сайте Киевского городского совета.

Turist.life Монумент «Родина-мать» в Киеве (фрагмент)

Автор обращения Александр Артёмов считает, что «первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям общества». По его словам, сносить статую нецелесообразно из-за затрат, кроме того, она прочно вписана в очертания города.

Эта женщина, отмечает автор петиции, «выглядит достаточно мужеподобно» и держит в руках щит и меч. Потому превратить её в архистратига Михаила не составит труда.

«С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья. Если найдутся дополнительные средства — сделать крылья подвижными, чтобы они колебались под действием ветра», — предложил киевлянин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине с мая 2015 года действует закон, осуждающий «коммунистический и нацистский» режимы, и запрет пропаганды советской символики.

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