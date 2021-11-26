Москва, , 09:08 — REGNUM Температура воздуха в Москве 26 ноября ожидается выше климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».

Оттепель Дарья Антонова © ИА REGNUM

Синоптики рассказали о влиянии на погоду в Московском регионе тёплого сектора циклона, насыщенного полями облачности и небольших осадков, при этом температурный режим выше нормы на несколько градусов.

В столице, согласно прогнозу, будет облачно, во второй половине дня небольшие осадки. Воздух прогреется до трёх градусов тепла, в Подмосковье — до четырёх градусов тепла. Ожидается порывистый ветер.