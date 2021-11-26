Волгоград, , 09:12 — REGNUM Семь человек совершили акты членовредительства 25 ноября в следственном изоляторе №4 Волгограда, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСИН.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным ведомства, подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в СИЗО и несогласные с режимными требованиями, совершили совершили акт членовредительства, им на месте была оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Один из обвиняемых, находясь в карцере, имитировал попытку суицида. Известно, что этот мужчина имеет «отрицательную направленность» и своими действиями намеревался добиться послабления режимных требований. Для проведения медицинского обследования его направили в лечебное исправительное учреждение №15 УФСИН региона.

По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».