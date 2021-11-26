Уфа, , 09:06 — REGNUM Соболезнования семьям, близким и родным погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выразил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба главы региона.

Шахта hangela

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на шахте в Кузбассе – все новости»

«От имени всех жителей Республики Башкортостан выражаю искренние, глубокие соболезнования в связи с гибелью людей на шахте «Листвяжная». Эта трагедия острой болью отозвалась в наших сердцах. В эти дни мы скорбим вместе со всеми жителями Кузбасса. Терпения, мужества, душевных сил родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщается в телеграмме, которая была отправлена на имя главы Кемеровской области Сергея Цивилёва.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава парламента Башкирии выразил соболезнования родным погибших в Кузбассе.