Санкт-Петербург, , 09:05 — REGNUM Вечером 24 ноября умерла художник по костюмам киностудии «Ленфильм» и супруга режиссера Сергея Снежкина — Инесса Снежкина. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба «Ленфильма».

"Память о замечательном художнике и человеке навсегда останется с нами. Киностудия «Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что о церемонии прощании и похорон будет сообщено позднее. Причины смерти художника по костюмам не уточняются.

Отметим, Инесса Снежкина начала свою творческую карьеру на «Ленфильме после окончания ВГИКа и работала на фильмах «Я возвращаю ваш портрет» (режиссер В. Виноградов, 1983), «Последняя дорога» (Л. Менакер, 1986), «Башня» (В. Трегубович, 1987), «Сказка про влюбленного маляра» (Н. Кошеверова, 1987), «Сонька — Золотая Ручка» (В. Мережко, 2007) и многих других.