Ярославль, , 09:03 — REGNUM В Ярославле начали раздаваться голоса в поддержку мэра города Владимира Волкова и против депутата-единоросса Олега Ненилина, потребовавшего отставки мэра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков City-yaroslavl.ru

Сначала от заявления Ненилина открестился председатель фракции «Единая Россия» в муниципалитете Александр Дегтярёв. Вслед за этим последовали заявления депутата той же фракции Дмитрия Соколова и заместителя мэра Вячеслава Гаврилова.

«Не первый год работаю с депутатами муниципалитета. Обсуждаем, спорим, находим решения, практически всегда. Поэтому заявление Олега Ненилина на вчерашнем муниципалитете глубоко задело и очень огорчило. Упрёки мэрии, а значит и мне, касаются важных вопросов жизни города, но озвучены на бегу и свалены в кучу. Считаю, что при всех трудностях, нам вместе многое удаётся сделать. Продолжаем работать!», — написал на своей странице в Facebook заммэра Вячеслав Гаврилов.

А депутат Дмитрий Соколов упрекнул Ненилина в нарушении партийной дисциплины.

«Не понял я своего однопартийца и коллегу по фракции Олега Ненилина. Ведь есть партийная дисциплина, есть диалог между исполнительной властью и депутатским корпусом, есть поправки Олега Евгеньевича, которые мы решили фракционно поддержать и поддержали, хотя к поправкам этим много вопросов. Все хотелки каждого депутата удовлетворить невозможно. И я точно знаю, что если Владимир Михайлович в силах помочь депутату решить тот или иной вопрос в округе, он это сделает оперативно», — написал Дмитрий Соколов.

Депутат пишет, что все проблемы невозможно «взять и исправить по щелчку пальцев» и назвал заявление Ненилина «ультиматумом».

"Даже оппозиционные ТГ-каналы не оценили это по достоинству. Олег, обращаюсь к тебе, со всем уважением, с просьбой найти общий язык с мэром, тем более, что он всегда к этому готов. Работать нужно слаженно и в команде», — написал Дмитрий Соколов.

Напомним, сам Владимир Волков ответил депутату в СМИ, заявив, что уходить не собирается.

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