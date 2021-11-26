Москва, , 09:03 — REGNUM Чтобы не стать жертвой мошенников в «Чёрную пятницу», когда онлайн-магазины предлагают одни из самых выгодных скидок, покупатели должны помнить несколько правил. Об этом в преддверии ежегодной трёхдневной акции напомнили специалисты Роскачества.

Онлайн (сс) Mediamodifier

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Так, прежде всего, стоит убедиться, что покупка совершается на настоящем сайте магазина.

«Обратите внимание на доменное имя сайта: мошеннические ресурсы имеют схожие с известными магазинами имена, но написанные с ошибками или с похожими символами вместо букв в названии (например, 0zon вместо Ozon), либо с другими доменными окончаниями», — поясняет заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов.

Также необходимо проверить, использует ли сайт протокол «https» и имеет ли действующий сертификат безопасности (символы «https» и изображение замочка в адресной строке). В противном случае никогда не следует вводить на таком сайте свои персональные данные, предупреждают эксперты.

Также покупателя рекомендуют приобретать товары только у проверенных брендов и в надежных интернет-магазинах, сравнивать цены перед покупкой с другими ресурсами, проверять реквизиты интернет-магазина.

«На мошеннических сайтах чаще всего это реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька, соответственно, покупать что-либо на таком сайте крайне не рекомендуется», — отмечают в Роскачестве.

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Также большую роль играет и антивирус, который стоит всегда держат включённым на компьютере и телефоне. Он поможет предотвратить заражение троянской программой, позволяющей злоумышленникам обчистить банковский счёт покупателя, добавили эксперты.

В Роскачестве напомнили, что в период распродаж мошенниками создаются интернет-сайты, группы в социальных сетях, приложения, имитирующие дизайн и стилистику настоящих магазинов. Далее происходит фишинговая рассылка «подобных предложений» с целью заманить пользователей выгодной акцией.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу ВЦИОМ, главными преимуществами интернет-магазинов российские пользователи назвали более выгодные цены (51%), экономию времени (25%) и широкий ассортимент (21%).