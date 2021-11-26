Берлин, , 09:01 — REGNUM Во время пресс-конференции после встречи с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель в Берлине глава польского правительства Матеуш Моравецкий сказал, что «германская сторона согласна с тем, что Александр Лукашенко использовал мигрантов, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европейском союзе». Об этом сообщает Polskie Radio.

Матеуш Моравецкий и Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Мы сдержали эту волну беженцев с помощью нашей дипломатической миссии в странах Ближнего Востока. Страны этого региона стали возвращать своих граждан из Белоруссии. С госпожой канцлером Меркель, которая полностью поддержала Польшу, и госпожой председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен мы смогли сделать так, чтобы авиарейсы из стран Ближнего Востока закончились, и этот путь закрыт», — заявил польский политик.

Моравецкий добавил, что сотрудничество со странами, откуда поступают мигранты на польско-белорусскую границу, оказалось эффективным, и сказал, что «оно будет продолжаться».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.