Оренбург, 26 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области зафиксированы единичные случаи гриппа. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Allergiyainfo.ru Грипп

С 15 по 21 ноября на территории Оренбуржья впервые в текущем эпидсезоне (осенью 2021 года) зарегистрированы единичные случаи гриппа А среди жителей Орска и Оренбурга.

На сегодняшний день в рамках национального календаря профилактических прививок от гриппа вакцинировано 840 тыс. оренбуржцев, в том числе 250 тыс. детей, 3,7 тыс. беременных женщин. Предприятия организовали вакцинацию 11,5 тыс. своих работников. В целом за счет всех источников финансирования привито против гриппа 43,2% населения области.

Стоит отметить, специалисты Роспотребнадзора говорят о росте заболеваемости ОРВИ в детских группах. Недельный (за период 15−21 ноября) эпидемический порог превышен по школьникам 7−14 лет и взрослому населению.