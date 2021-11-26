Санкт-Петербург, 26 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сегодня, 26 ноября, на Средне-Невском судостроительном заводе спустят на воду корабль противоминной обороны (ПМО) «Анатолий Шлемов», сообщили в пресс-службе завода.

Snsz.ru Цех СНСЗ

«Торжественная церемония спуска на воду корабля противоминной обороны проекта 12 700 «Анатолий Шлемов» состоится 26 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший морской тральщик — корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12 700 («Александрит») для ВМФ России — был заложен на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в ОСК) в Санкт-Петербурге в июле 2019 года.