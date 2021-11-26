Москва, 26 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Москве в рамках социальной политики столичного правительства количество многодетных семей за последние 10 лет увеличилось в 2,5 раза, сообщается на портале мэра столицы.

Educateur-rouen.fr Многодетная семья

По данным на ноябрь 2021 года в Москве проживают почти 188 тысяч семей, в которых воспитываются более 466 тысяч детей. Одна из основных мер поддержки семей с детьми — это социальные выплаты.

В 2022 году в столице для поддержки семей с детьми планируется выделить бюджетных средств на 15,9% больше, чем в 2021 году. Социальные выплаты семьям с детьми будут увеличены на 4,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в честь Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, подготовлены праздничные мероприятия.

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