Чебоксары, 26 ноября 2021, 08:58 — REGNUM В Чувашии в преддверии нового года для сдерживания ситуации с коронавирусом особое внимание будет уделено тем, кто работает вахтовым методом и планирует отмечать праздники дома. С этой просьбой обратился к руководителям муниципальных образований глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Данный вопрос был поднят сегодня, 26 ноября, на заседании оперативного республиканского штаба.
В продолжение темы вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов напомнил о практике прошлого года и высказал мнение о важности прохождения «вахтовиками» ПЦР-тестирования на коронавирус:
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