Чебоксары, , 08:58 — REGNUM В Чувашии в преддверии нового года для сдерживания ситуации с коронавирусом особое внимание будет уделено тем, кто работает вахтовым методом и планирует отмечать праздники дома. С этой просьбой обратился к руководителям муниципальных образований глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новый год Алексей Колчин © ИА REGNUM

Данный вопрос был поднят сегодня, 26 ноября, на заседании оперативного республиканского штаба.

«Начинаются новогодние праздники. Очевидно, идёт повышенная миграция людей, уезжающих, приезжающих. И важно тем, кто мигрирует, чтобы они также себя проверяли. Прошу глав администраций взять на контроль всех людей, которые возвращаются, особенно с вахтовой работы», — попросил Олег Николаев руководителей муниципальных образований.

В продолжение темы вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов напомнил о практике прошлого года и высказал мнение о важности прохождения «вахтовиками» ПЦР-тестирования на коронавирус:

«И уже со спокойной душой, как говорится, отмечать новогодние праздники».

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