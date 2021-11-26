Чебоксары, 26 ноября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Чувашии в преддверии нового года для сдерживания ситуации с коронавирусом особое внимание будет уделено тем, кто работает вахтовым методом и планирует отмечать праздники дома. С этой просьбой обратился к руководителям муниципальных образований глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Новый год

Данный вопрос был поднят сегодня, 26 ноября, на заседании оперативного республиканского штаба.

«Начинаются новогодние праздники. Очевидно, идёт повышенная миграция людей, уезжающих, приезжающих. И важно тем, кто мигрирует, чтобы они также себя проверяли. Прошу глав администраций взять на контроль всех людей, которые возвращаются, особенно с вахтовой работы», — попросил Олег Николаев руководителей муниципальных образований.

В продолжение темы вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов напомнил о практике прошлого года и высказал мнение о важности прохождения «вахтовиками» ПЦР-тестирования на коронавирус:

«И уже со спокойной душой, как говорится, отмечать новогодние праздники».