Улан-Удэ, 26 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Бурятии директор культурно-спортивного комплекса (КСК) Юрий Сибиряков временно отстранён от работы на время проверки после разгоревшегося скандала с сауной. Об этом сообщает портал «Байкал-Daily» со ссылкой на администрацию города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сауна

Ранее общественник Артём Бурлов написал в соцсети о работающей в стенах комплекса сауне, в которой к тому посетители могут «по отдельному прайсу пригласить девочек». Он записал на скрытую камеру разговор с администратором заведения, которая фактически подтвердила информацию.

«Дело касается наших детей, культурно-спортивного воспитания. На глазах у детей сауна, которая вообще на расстоянии выстрела должна быть. Прошу задуматься! Сейчас есть возможность переломить эту ситуацию», — написал общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Сибиряков возглавил КСК в 2019 году после увольнения прежнего директора из-за скандала с работающим в комплексе игорным клубом. Тогда своей должности лишилась и председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию мэрии Анастасия Кузовлева.

Читайте также: За игорный клуб в спорткомплексе уволена глава комитета мэрии Улан-Удэ