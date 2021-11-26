Махачкала, 26 ноября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Дагестане произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. На трассе «Кавказ» столкнулись два автомобиля «Lada Priora», после чего одна из машин загорелась. От полученных травм на месте происшествия скончались оба водителя и 19-летний пассажир одной из машин, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Инцидент произошел в 05:50 25 ноября в Кумторкалинском районе. За рулем одной из машин находился 25-летний житель Кизилюртовского района, другой управлял 31-летний житель Хасавюртовского района. Первый из них выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со второй легковушкой.

«В последующем в одной из автомашин произошло возгорание. В результате дорожно-транспортного происшествия водители обоих транспортных средств и 19-летний пассажир, житель Кизилюртовского района, от полученных телесных повреждений скончались на месте», — говорится в сообщении МВД.