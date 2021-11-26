Вашингтон, , 08:54 — REGNUM К военным США обратился по видеосвязи по случаю Дня благодарения (национальный праздник США) для того, чтобы выразить им свою признательность за их службу, американский президент Джо Байден. Он сообщил об этом 25 ноября на своей странице в соцсети Twitter

Джо Байден © Gage Skidmore

«Военнослужащие и члены их семей стольким жертвуют, чтобы защитить наши свободы и свободу других людей по всему миру. Хотя мы никогда не сможем в полной мере возместить свой долг перед этими героями, первая леди США (Джилл Байден) и я сегодня позвонили (военным), чтобы сказать, как мы благодарны за все, что они делают», — говорится в сообщении американского лидера.

При этом, как сообщает Associated Press, в первой половине дня Байден вместе с супругой отправились на базу Береговой охраны США Брант-Пойнт в штате Массачусетс, откуда они пообщались с представителями всех шести видов американских ВС по видеосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден 25 ноября пожелал американцам счастливого Дня благодарения, национального праздника, который страна второй год подряд отмечает в тени пандемии коронавируса.