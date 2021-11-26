Сухум, 26 ноября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. 120 случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 24 ноября в ходе 490 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 212 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 41 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 34 496 носителей SARS-CoV-2. Из них 28 650 победили инфекцию. Данных о выздоровевших за последние сутки нет. За всё время 518 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, за последние сутки таких случаев не было.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 111 носителей SARS-CoV-2 в результате 510 исследований. Было зафиксировано два случая смерти пациентов с COVID-19.