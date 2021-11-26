Сеул, , 08:51 — REGNUM По состоянию на конец июня 2021 года, 256,7 кв. Км земли Южной Кореи находились в собственности иностранцев, что на 3,39 млн кв. м больше, по сравнению с концом 2020 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Чеджу (сс) J. Patrick Fischer

Известно, что на долю иностранцев приходится 0,26% от общей площади страны. Общая стоимость земель также увеличилась на 0,6%, до 31,7 трлн вон (~$26,6 млрд).

53,3% площади от общих владений иностранцев находится в собственности граждан США, 7,9% — граждан Китая, 7,1% — граждан ЕС, 6,5% — граждан Японии.

Отмечается, что 18,2% всей земли, принадлежащей иностранцам, находится в провинции Кёнгидо, 8,5% — на острове Чечжудо.