Москва, , 08:59 — REGNUM Пользователь Instagram, справивший нужду возле мемориального стенда в московском парке «Измайлово», задержан полицией. Об этом сообщили 26 ноября в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Медали ветерана Алексей Колчин © ИА REGNUM

Накануне стало известно, что блогер осквернил стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны и разместил снимки в интернете. Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого и доставили в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

«Им оказался молодой человек 2002 года рождения», — уточнили в ведомстве.

Ранее следователи СКР возбудили уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ, «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично». За такое преступление могут наказать пятью годами лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер сначала рассказал о своих действиях в Instagram, но потом удалил запись.

Читайте также: В Москве проверят сообщения об осквернившем мемориальный стенд блогере