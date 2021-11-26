Женева, Швейцария, 26 ноября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Созыв технической группы по эволюции вирусов из-за обнаружения на юге Африки нового штамма SARS-CoV-2 — это не «сигнал тревоги», а одно из системных действий для подобных ситуаций. Об этом эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила 25 ноября в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter.

US Mission Geneva Флаг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

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Она отметила, что специалисты ВОЗ тесно взаимодействуют с коллегами из ЮАР, чтобы изучить обнаруженный в стране штамм коронавируса B.1.1.529. По этому поводу 26 ноября запланирована встреча.

Участники встречи, пояснила ван Керкхове, решат, отнести ли штамм к вариантам, которые вызывают обеспокоенность (VOC) либо интерес (VOI). Речь не идёт о «сигнале тревоги», так как для таких случаев «имеется система» действий.

О новом штамме сведений пока мало, известно, что он имеет большое число мутаций. Исследования, которые «продлятся несколько недель», должны установить, каково «потенциальное воздействие этого варианта, например, на вакцины».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Национальный институт инфекционных болезней ЮАР объявил об обнаружении на юге Африки штамма коронавируса с повышенной способностью к мутации. Впервые этот вариант обнаружили в Ботсване.

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