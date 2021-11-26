Токио, 26 ноября 2021, 08:47 — REGNUM Японская компания Nissan Motor планирует увеличить долю электромобилей и гибридов до 80% от числа своих продаваемых в Европе автомобилей уже к 2030 году. Об этом 26 ноября сообщает газета Nikkei.

Электромобиль Nissan Leaf на зарядке
Электромобиль Nissan Leaf на зарядке
Motor Verso

При этом, на важнейшем для Nissan китайском рынке доля электрифицированных автомобилей к этому же сроку планируется довести до 50%.

Для достижения этих амбиционных целей автопроизводитель за период с 2010 по 2020 год уже вложил около трёх триллионов иен ($26 млрд) в производство автомобилей с нулевыми выбросами. До 2030 года инвестиции в эту сферу планируется увеличить ещё на 30%. В частности, Nissan намерена модернизировать свой главный европейский завод в Великобритании и до 2026 года вывести на мировой рынок 10 новых моделей электромобилей.

Ранее ведущий японский автоконцерн Toyota Motor объявил о цели к 2030 году продавать в Европе только автомобили с гибридными и электрическими двигателями.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий автомобильный концерн Volkswagen нанимает бывшего начальника отдела аккумуляторных батарей Apple Сунхо Ан, который возглавит разработку батарей для электромобилей VW.

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