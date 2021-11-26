Токио, 26 ноября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Японская компания Nissan Motor планирует увеличить долю электромобилей и гибридов до 80% от числа своих продаваемых в Европе автомобилей уже к 2030 году. Об этом 26 ноября сообщает газета Nikkei.

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При этом, на важнейшем для Nissan китайском рынке доля электрифицированных автомобилей к этому же сроку планируется довести до 50%.

Для достижения этих амбиционных целей автопроизводитель за период с 2010 по 2020 год уже вложил около трёх триллионов иен ($26 млрд) в производство автомобилей с нулевыми выбросами. До 2030 года инвестиции в эту сферу планируется увеличить ещё на 30%. В частности, Nissan намерена модернизировать свой главный европейский завод в Великобритании и до 2026 года вывести на мировой рынок 10 новых моделей электромобилей.

Ранее ведущий японский автоконцерн Toyota Motor объявил о цели к 2030 году продавать в Европе только автомобили с гибридными и электрическими двигателями.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий автомобильный концерн Volkswagen нанимает бывшего начальника отдела аккумуляторных батарей Apple Сунхо Ан, который возглавит разработку батарей для электромобилей VW.