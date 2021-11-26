Тюмень, 26 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Тюмени после введения системы QR-кодов для посещения торговых центров курьеры стали получать до 75 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитику одного из сайтов объявлений.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Курьер службы доставки «Яндекс.Еда»

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Годом ранее курьеры зарабатывали в столице Тюменской области до 40 тыс. рублей в месяц. При том, что медианный заработок по всем вакансиям в Тюмени сейчас составляет 35 тыс. рублей.

Также отмечается, что за год число вакансий курьера выросло почти в пять раз, а после введения QR-кодов в Тюмени — более чем на 20%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с введением в Санкт-Петербурге QR-кодов для посещения общественных мест, с 1 ноября курьеры могут рассчитывать на зарплату в 70−75 тыс. рублей.