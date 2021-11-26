Белград, , 08:46 — REGNUM Глава Сербии Александр Вучич ожидает, что президент России Владимир Путин посетит Белград в 2022 году. Об этом сербский лидер написал 25 ноября на своей странице в Instagram.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, поездка может состояться в период с мая по сентябрь. Вучич сообщил, что получил подтверждение о визите Путина в Сербию в ходе встречи с российским лидером в Сочи, которая состоялась 25 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Александр Вучич, после встречи с Владимиром Путиным в Сочи, заявил сербским СМИ, что его впечатлила методология ведения переговоров президента РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич рассказал о кнопках в кабинете Путина