Москва, 26 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Москве сеть кинотеатров «Москино» подготовила серию кинопоказов в честь памятного события — 80-летию битвы за Москву, сообщается на портале мэра столицы.

Битва за Москву

Кинопоказы пройдут 5 и 6 декабря в кинотеатрах «Сатурн», «Тула», «Спутник» и «Полет». Главной площадкой станет кинотеатр «Художественный», где зимой 1941−1942 гг. зачитывали вести с фронта.

На большом экране покажут художественные фильмы, посвященные обороне Москвы. Все сеансы бесплатные, но нужна предварительная регистрация.

Справка:

5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление, что привело к первому серьезному поражению немецких войск в Великой Отечественной войне.

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