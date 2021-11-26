Якутск, 26 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Разработанный в Якутии препарат «Бетукладин» показал высокую эффективность при лечении коронавируса. Лекарством уже снабжают медучреждения, сообщает 26 ноября ЯСИА.

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Применять в больницах «Бетукладин» начали после того, как Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» получил Свидетельство о государственной регистрации продукта. В аптеках препарат появится тогда, когда будет налажено его производство.

«Препарат в продажу пока не поступил, но в ближайшее время он будет доступен в аптеках. В данный момент идет передача большой партии в наши больницы для врачей и пациентов с COVID-19», — сообщила заместитель генерального директора по науке и программам развития ЯНЦ СО РАН Татьяна Салова.

По его словам, в дальнейшем «Бетукладин» планируется поставлять в медучреждения других регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, разработавшая якутский препарат для лечения коронавируса «Бетукладин» компания может получить помощь от государства. С такой инициативой выступил ознакомившийся с разработками во время визита в республику полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.