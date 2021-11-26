Москва, , 08:45 — REGNUM Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 26 ноября выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области:

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«Трагедия на шахте в Кемеровской области. Вечная память погибшим. Сил их семьям. Столетиями шахтёр, спускаясь в шахту, не знает: выйдет ли он оттуда живым или нет. Опасный и тяжелый труд. Не зря в Советское время шахтеры были элитой рабочего класса… Вечная память погибшим и бесконечное уважение тем, кто сегодня на шахтах переодевается, что бы спуститься вниз!».

Как сообщало ИА REGNUM взрыв на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унёс жизни более 50 человек, включая шестерых горноспасателей. Спасатели приостановили поисковые работы в шахте «Листвяжная» на три дня. Сегодня, 26 ноября в Кемеровской области объявлен траур по погибшим.

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