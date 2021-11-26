Ярославль, , 08:45 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел переговоры с крупнейшими российскими транспортными компаниями для решения проблем общественного транспорта в Ярославле. Об этом сообщает правительство региона.

Остановка общественного транспорта в Ярославле Yarregion.ru

На часть маршрутов города выйдут транспортные компании, которые работают во многих регионах страны. Договоренности достигнуты с ООО «РАНД-ТРАНС», Национальной транспортной ассоциацией, ПАО «Группа Автолайн».

По информации областного правительства, контракты с новыми перевозчиками заключат с 26 ноября по 29 ноября. В эти же сроки будут перезаключены договоры с местными подрядчиками, которые работают сейчас. Они будут работать на тех маршрутах, которые реально смогут обслуживать имеющейся техникой и людьми.

«Все перевозчики будут работать на равных условиях — и новые, и старые, — сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. — Новые контракты заключим по типовому договору Минтранса. В нем учтены все необходимые параметры для оказания качественных транспортных услуг. Мы хотим, чтобы в регионе начала формироваться новая транспортная политика, при которой каждый перевозчик работает по четким, понятным и прозрачным правилам и несет ответственность за невыполнение своих обязательств. Мы, в свою очередь, будем платить всем подрядчикам как положено, а они будут должны работать как положено».

Как сообщили в правительстве области, дополнительные автобусы новые перевозчики начнут выводить на маршруты не позднее конца следующей недели. Все они будут обеспечены водителями, которые приедут на работу в Ярославль, в том числе и из других регионов. Мэрия города должна будет организовать для них проживание. Такую задачу перед городскими властями поставили в областном правительстве.

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