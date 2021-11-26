Ярославль, 26 ноября 2021, 08:45 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел переговоры с крупнейшими российскими транспортными компаниями для решения проблем общественного транспорта в Ярославле. Об этом сообщает правительство региона.
На часть маршрутов города выйдут транспортные компании, которые работают во многих регионах страны. Договоренности достигнуты с ООО «РАНД-ТРАНС», Национальной транспортной ассоциацией, ПАО «Группа Автолайн».
По информации областного правительства, контракты с новыми перевозчиками заключат с 26 ноября по 29 ноября. В эти же сроки будут перезаключены договоры с местными подрядчиками, которые работают сейчас. Они будут работать на тех маршрутах, которые реально смогут обслуживать имеющейся техникой и людьми.
Как сообщили в правительстве области, дополнительные автобусы новые перевозчики начнут выводить на маршруты не позднее конца следующей недели. Все они будут обеспечены водителями, которые приедут на работу в Ярославль, в том числе и из других регионов. Мэрия города должна будет организовать для них проживание. Такую задачу перед городскими властями поставили в областном правительстве.
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