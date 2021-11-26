Любляна, , 08:45 — REGNUM Президент Словении Борут Пахор встретится с главами Сербии Александром Вучичем и Косово Вьосой Османи для обсуждения состояния диалога между Белградом и Приштиной. Об этом сообщает STA.

Борут Пахор Borutpahor.si

По данным агентства, Пахор проведет встречу с Вучичем 28 ноября, а 29 ноября посетит Косово.

Отмечается, что президент Словении во время визита в том числе обменяется оценками и мнениями по состоянию диалога между Белградом и Приштиной, а также ситуации на Западных Балканах.