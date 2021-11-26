Ньон, Швейцария, , 08:44 — REGNUM Десятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) смогла сохранить Россия по итогам пятого тура групповых этапов еврокубков.

Логотип УЕФА Ben Sutherland

23 ноября санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграл на выезде вничью с командой «Мальмё» (1:1), 24 ноября московский «Спартак» переиграл в домашней встрече неаполитанскую команду «Наполи» (2:1), а московский «Локомотив» дома уступил с разгромным счетом римскому «Лацио» (0:3).

В результате этого в активе России стало 32,682 балла, и она отстает от занимающей девятое место Шотландии на 0,418 балла, а также на 1,282 балла опережает Украину, находящейся на 11−1 строчке.

При этом первые пять мест в таблице коэффициентов УЕФА занимают: Англия (95,641), Испания (85,998), Италия (69,616), Германия (67,499) и Франция (50,748).

Отметим, последний тур групповых этапов еврокубков будет проходить в период с 7 по 9 декабря.