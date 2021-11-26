Благовещенск, 26 ноября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Амурской области пресечена деятельность «чёрных» лесорубов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 26 ноября, ущерб лесному фонду от их незаконной деятельности составил почти 5,7 млн рублей.

Вырубка леса

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По данным ведовства, незаконная вырубка сосен велась в Ушумунском участковом лесничестве в начале марта 2021 года. всего злоумышленники спилили 221 хвойное дерево.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержаны девять жителей Магдагачинского и Зейского районов, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку леса», — уточнили в следственном ведомстве.

Ещё шестеро подозреваемых ранее также имели проблемы с законом. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере»).

По ходатайству следователя шестеро задержанных заключены под стражу. У седьмого из подозреваемых отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, восьмой дал обязательство о явке. В отношении девятого задержанного вопрос об избрании меры пресечения находится в стадии разрешения.

В ходе обысков, проведённых по местам жительства и работы подозреваемых, были обнаружены и изъяты два автомобиля ЗИЛ с крановыми установками, погрузчик, трактор, пилорама, бензопилы, телефоны, компьютеры и документация.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее «чёрных» лесорубов задержали инспекторы лесной охраны в Томском районе Томской области. Так, в Тимирязевском лесничестве нарушители спилили 631,1 кубометра сосны, осины и берёзы. Ущерб превысил 8,2 млн рублей.

В Корниловском лесничестве задержали гражданина, незаконно спилившего шесть осин (6,4 кубометра). Ущерб составил 5,7 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела.