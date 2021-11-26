Грозный, 26 ноября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров предостерег народы Чечни и Ингушетии от конфронтации по поводу границ между республиками. Установленные границы пересмотру не подлежат. Подписание документа об административных границах соответствует действующему законодательству и нормам шариата, подчеркнул чеченский лидер в ходе совещания, на котором была обсуждена ситуация с возникающими вопросами по поводу приграничных территорий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Мы наблюдаем попытки кучки провокаторов из соседней республики, которые стремятся вбить клин между двумя братскими народами, используя в качестве инструмента тему границ. <…>. Мы были, есть и всегда будем братьями, несмотря на жалкие попытки некоторых проходимцев, которые ставят под сомнение решение Конституционного суда РФ о законности принятого соглашения между руководством ЧР и РИ», — цитирует Кадырова ИА «Чечня Сегодня».

Напомним, соглашение об административной границе между Чечней и Ингушетией было подписано в 2018 году. Однако справедливость документа была поставлена под сомнение рядом ингушских политиков и общественников. В Ингушетии прошли митинги протеста. В октябре 2021 года вопрос о границе вновь подняли в Ингушетии из-за начавшихся строительных работ в приграничном районе.

Читайте также: Кадыров призвал власти Ингушетии остановить «провокаторов» на границе