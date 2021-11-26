Красноярск, , 08:41 — REGNUM Около 500 кг небезопасной рыбы и морепродуктов изъято из оборота в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в краевом управлении Роспотребнадзора.

Морепродукты Fish.gov.ru

За девять месяцев 2021 года специалисты управления исследовали более 700 проб рыбы и морепродуктов. 8% проб не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям. Небезопасную продукцию произвели в Красноярском крае, Ростовской области, Москве.

Из оборота изъято 119 партий рыбы и морепродуктов (487 кг). Основные причины — неудовлетворительные результаты исследований, отсутствие маркировки, документов, подтверждающих безопасность и качество.

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